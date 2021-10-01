Раскрыты сценарии самой трудной четвертой волны коронавируса COVID-19 в РФ

Раскрыты сценарии самой трудной четвертой волны коронавируса COVID-19 в РФ
Сложная обстановка с вирусом видна сегодня в Башкирии, Оренбургской, Саратовской и Курганской областях. Фото: pixabay

В России увеличивается число носителей ковида, аналитики рассказали о вероятных сценариях очередной волны заболеваемости.

Data-аналитик Борис Овчинников отмечает, что жители России обеспокоены ситуацией с ковидом, так как наблюдается рост заболеваний. Он обратил внимание, что осенняя волна начинается с регионов. Сложная обстановка с вирусом видна сегодня в Башкирии, Оренбургской, Саратовской и Курганской областях. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Биолог Георгий Фролов добавляет, что ковид будет мутировать и в дальнейшем. При этом новые штаммы будут опаснее. Врач Александр Соловьев отмечает, что на территории России получат распространение Мю или Лямбда штаммы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Швейцарии начнут финансово поощрять людей за склонение близких и знакомых к прививке от ковида.

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Раскрыты сценарии самой трудной четвертой волны коронавируса COVID-19 в РФ
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