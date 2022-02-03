Российские банки повысят проценты по кредитам, если Центробанк увеличит ключевую ставку

Сбербанк уже решил повысить ставки по ипотечным кредитам на строящееся и готовое жилье. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сбербанк уже решил повысить ставки по ипотечным кредитам на строящееся и готовое жилье. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Крупнейшие банки России ждут 11 февраля. В этот день должно пройти заседание совета Центробанка России, на котором директора обсудят вопрос о возможном повышении ключевой ставки. Ранее представители ЦБ заявляли, что повышение ключевой ставки не исключено и составит, по предварительным прогнозам, 100 базисных пунктов.

ВТБ не планирует повышать проценты по ипотеке и кредитной ставке, но если ЦБ поднимет ключевую ставку, то банкирам придется подтягиваться. Заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников предлагает не разводить панику, а дождаться решения совета директоров Центробанка. Анатолий Печатников также отметил, что ВТБ готов к любому решению Центрального банка и уже разработал стратегии для разных результатов заседания.

А тем временем Сбербанк уже решил повысить ставки по ипотечным кредитам на строящееся и готовое жилье. Пока на 1 процентный пункт, но ставка по ипотеке Сбербанка уже составляет 10,3%.

Решение Центрального Банка повлияет на всю банковскую систему. Вслед за регулятором решение о повышении придется принимать руководству крупнейших банков Росси. А это приведет и к пересмотру кредитной политики и у небольших банковских организаций.

Центральный Банк России повышал ключевую ставку в декабре. Это было седьмое повышение за короткий срок. В конце 2021 года ключевая ставка достигла максимальных показателей, зафиксированных с осени 2017. После декабрьского повышения на 1 процентный пункт ключевая ставка остановилась на показателе 8,5%.

Регулятор не исключает дальнейшего повышения. Центробанк предполагает, что это наиболее вероятный сценарий развития событий. Выводы сделаны на основании мониторинга, который показал наличие большого количества проинфляционных факторов как со стороны граждан, так и с бизнес-среде.

Опрошенные люди рассказали об ожидаемых высоких показателях личной инфляции, а предприятия – об увеличении издержек, которое неизбежно приведет к росту цен. При таких ожиданиях личной инфляции люди предпочитают тратить, а не копить.