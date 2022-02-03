Четверть века ест одно и то же: Дэвид Бекхэм раскрыл секрет стройности своей жены Виктории

Футболист Дэвид Бекхем раскрыл секрет своей жены Виктории, которая сохраняет фигуру в идеальной форме уже много лет.

Бекхэм рассказал в подкасте River Cafe Table 4, что Виктория не поддерживает его новое хобби: он всерьез увлекся кулинарией и даже делится с поклонниками рецептами своих блюд, однако супруга даже не притрагивается к его кулинарным шедеврам.

По словам футболиста, он тот еще гурман и обожает пробовать что-то новое из еды. Ему хочется, чтобы кто-то разделял его эмоции.

«Но, к сожалению, я женат на Виктории, которая последние 25 лет ест одну и ту же еду. С того дня, как мы познакомились, она ест только рыбу на гриле и овощи на пару и почти никогда не меняет свой рацион», — рассказал Бекхэм.

Дэвид помнит только один случай, когда Виктория съела что-то необычное. Это случилось, когда она была беременна дочерью Харпер. Футболист подчеркнул, что это был удивительный момент, поскольку больше он никогда такого не видел.

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