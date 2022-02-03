Четверть века ест одно и то же: Дэвид Бекхэм раскрыл секрет стройности своей жены Виктории

Четверть века ест одно и то же: Дэвид Бекхэм раскрыл секрет стройности своей жены Виктории
Дэвид помнит только один случай, когда Виктория съела что-то необычное. Фото: скриншот Instagram

Футболист Дэвид Бекхем раскрыл секрет своей жены Виктории, которая сохраняет фигуру в идеальной форме уже много лет.

Бекхэм рассказал в подкасте River Cafe Table 4, что Виктория не поддерживает его новое хобби: он всерьез увлекся кулинарией и даже делится с поклонниками рецептами своих блюд, однако супруга даже не притрагивается к его кулинарным шедеврам.

По словам футболиста, он тот еще гурман и обожает пробовать что-то новое из еды. Ему хочется, чтобы кто-то разделял его эмоции.

«Но, к сожалению, я женат на Виктории, которая последние 25 лет ест одну и ту же еду. С того дня, как мы познакомились, она ест только рыбу на гриле и овощи на пару и почти никогда не меняет свой рацион», — рассказал Бекхэм.

Дэвид помнит только один случай, когда Виктория съела что-то необычное. Это случилось, когда она была беременна дочерью Харпер. Футболист подчеркнул, что это был удивительный момент, поскольку больше он никогда такого не видел.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Бледанс чудом избежала смерти на съемках шоу.

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