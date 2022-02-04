Стали известны города, где снизились цены на жилье

Проблему с жильем можно решать не только благодаря ипотеке. Фото: pixabay.com

Проблему с жильем можно решать не только благодаря ипотеке. Фото: pixabay.com

Названы города, где снизились цены на жилье. Эксперты консалтинговой группы SRG назвали города, в которых, несмотря на общероссийскую тенденцию, цены на вторичное жилье снижаются.

Больше всего упали цены в Сочи. Там, за квадрат на вторичке просят 189,9 тысяч рублей. Это более чем на 2,5% ниже, чем годом ранее. Далее следует Махачкала, где цены упали почти на полтора процента — до 50 тысяч за «квадрат». Третью строчку занимает Нижний Новгород со снижением на 1,01 процент — до 94,7 тысячи рублей.

Кроме того, цены на жилье снизились в Курске, Севастополе, Ижевске и Иркутске.

При этом рост цен на жилье наблюдается в Твери — более чем на 5%, Пензе – на 4,67% и в Калининграде — на 3,29%. В столице и Петербурге цены выросли на 1,63 и 2,6% соответственно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что казалось бы, цены на недвижимость в России достигли максимальных высот, для граждан эта тема стала номер один в последнее время. Отмечается, что это далеко не конец взрывного роста.