Это не предел: цены на жилье в России взлетят еще больше

Казалось бы, цены на недвижимость в России достигли максимальных высот, для граждан эта тема стала номер один в последнее время.

Отмечается, что это далеко не конец взрывного роста. Специалисты отмечают, что в 2023 году цена на недвижимость взлетит гораздо выше. Об этом сообщила эксперт по недвижимости Надежда Буйлова на радио «Спутник в Крыму».

Буйлова добавила, что после рубежа рынок может ожидать всё что угодно: длительный застой, банкротство, выхода из бизнеса большого количества компаний.

Эксперт отметила, что нечто подобное было в 2019 году. Тогда ситуацию спасла льготная ипотека, однако сегодня застройщикам грозит реальная угроза банкротства из-за увеличения ставок по ипотеке при повышении растущих цен на квартиры.

Эксперт отметила, о вероятности, что застройщикам придется сбавить цену на первичное жилье, а также начать применять гибкую систему скидок и акций.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России к концу января ожидается рост цен на яйца и мясо.