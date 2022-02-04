По мнению финансиста, при покупке жилья ипотеку лучше оформить надолго на случай ее подорожания

По мнению финансиста, при покупке жилья ипотеку лучше оформить надолго на случай ее подорожания
По мнению финансиста, при покупке жилья ипотеку лучше оформить надолго на случай ее подорожания. Фото: Pixabay

При росте ипотечных ставок в связи с ростом ключевой ставки Банка России граждане могут столкнуться с вопросами, когда будут покупать жилье. Несколько советов дала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина Ольга Дайнеко.

По мнению Дайнеко, сэкономить могут помочь программы льготного кредитования и оформление ипотеки на максимальный срок. Об этом пишет «Российская газета». Эксперт отметила, что таким образом финансовая нагрузка будет не такой большой, а в случаи снижения и ставок можно рефинансировать кредит.

Дайнеко подчеркнула, что лучшим вариантом будет поиск похожих по локации на нужный район предложений, чем покупка того, что переоценено. переоцененное жилье. Также нет надобности в ремонте, оплате содержания и обслуживания выбранного места жительства.

В случае решения жилищного вопроса, по мнению специалиста, нужно рассмотреть ипотеку под строящиеся объекты. При этом лучше не занижать свои требования к жилью.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что больше всего цена на жилье упали цены в Сочи. Там, за квадрат на вторичке просят 189,9 тысяч рублей. Это более чем на 2,5% ниже, чем годом ранее.

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