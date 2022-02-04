По мнению финансиста, при покупке жилья ипотеку лучше оформить надолго на случай ее подорожания

По мнению финансиста, при покупке жилья ипотеку лучше оформить надолго на случай ее подорожания. Фото: Pixabay

По мнению финансиста, при покупке жилья ипотеку лучше оформить надолго на случай ее подорожания. Фото: Pixabay

При росте ипотечных ставок в связи с ростом ключевой ставки Банка России граждане могут столкнуться с вопросами, когда будут покупать жилье. Несколько советов дала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина Ольга Дайнеко.

По мнению Дайнеко, сэкономить могут помочь программы льготного кредитования и оформление ипотеки на максимальный срок. Об этом пишет «Российская газета». Эксперт отметила, что таким образом финансовая нагрузка будет не такой большой, а в случаи снижения и ставок можно рефинансировать кредит.

Дайнеко подчеркнула, что лучшим вариантом будет поиск похожих по локации на нужный район предложений, чем покупка того, что переоценено. переоцененное жилье. Также нет надобности в ремонте, оплате содержания и обслуживания выбранного места жительства.

В случае решения жилищного вопроса, по мнению специалиста, нужно рассмотреть ипотеку под строящиеся объекты. При этом лучше не занижать свои требования к жилью.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что больше всего цена на жилье упали цены в Сочи. Там, за квадрат на вторичке просят 189,9 тысяч рублей. Это более чем на 2,5% ниже, чем годом ранее.