Каждый заплатит на 2000 рублей больше

Квитанции с завышенными суммами за оплату услуг ЖКХ получили многие жители России. В некоторых регионах разница в цифрах составила почти 2 000 рублей с каждого человека в квартире.

При этом специалисты, отвечающие за подачу тепла в квартиры россиян, поспешили снять с себя ответственность, перекинув ее на управляющие компании. Кто в итоге объяснит огромные суммы – не понятно. Но заплатить россиянам придется.

Наибольшую разницу в квитанциях за январь обнаружили жители Приморского края. Тарифы там не менялись, а сумма стала больше на 2000 рублей по сравнению с прошлым годом. За разъяснениями жители обратились в Дальневосточную генерирующую компанию (ДГК), сообщает Primpress.

Там поспешили ответить, что подача тепла идет только до жилого дома. Все, что дальше, – это уже ответственность управляющей компании. Именно она определяет, какой будет температура в квартирах россиян. ДГК же регулирует подачу тепла, исходя из среднесуточной температуры на улице. Если в квартирах холодно, то жаловаться нужно в управляющую компанию.

Управляющие компании же ответили, что отследить давление и температуру в трубах они не могут, поэтому и обеспечить комфортную для проживания температуру в квартирах невозможно. А люди платят и мерзнут. Им приходится утепляться уличной одеждой и ходить в валенках и зимней обуви по дому.

В Интернете остались очень недовольны официальными ответами специалистов. Жители жалуются, что в некоторых домах температура настолько высока, что приходится открывать окна, в то время как другие люди мерзнут. Платежки с завышенными суммами получили все без исключения.

На жалобы жителей Приморья ДГК ответили, что никакой ошибки в расчетах нет. Управляющие компании тоже никаких пояснений не дали. А значит и заплатить придется в полном объеме. Как быть людям и кто несет ответственность за температуру в квартирах, еще предстоит выяснить.