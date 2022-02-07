Алена Шишкова закрутила роман с 17-летним сыном политика Вадима Тюльпанова

Алена Шишкова может встречаться с парнем, который младше ее на 12 лет. Фото: instagram.com/missalena.92

Алена Шишкова может встречаться с парнем, который младше ее на 12 лет. Фото: instagram.com/missalena.92

Молодому избраннику модели Алены Шишковой всего 17 лет.

У бывшей жены Тимати роман с сыном политика Вадима Тюльпанова, Владиславом, который приходится братом экс-супруге футболиста Александра Кержакова Милане Тюльпановой.

«Да, на данный момент моя возлюбленная — бывшая девушка одного из самых известных рэперов. Рэп я не очень люблю, а вот бывших девушек рэперов — очень сильно», — объяснился Владислав в разговоре с изданием «Собеседник».

Таким образом парень прозрачно намекнул на бывшего возлюбленного Алены, рэпера Тимати. Также Владислав отметил, что очень желает и дальше быть в серьезных отношениях с Шишковой.

По словам молодого человека, 29-летняя Алена «по-настоящему роскошна и красива». Тюльпанов отметил, что общается парочка ежедневно.

Сама Шишкова еще никак не комментировала это заявление.

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