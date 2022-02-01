Рианна станет мамой

Певица Рианна и ее возлюбленный, рэпер A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) ждут ребенка.

Пара попала в кадр, когда гуляла по Нью-Йорку. Рианна не скрывала заметно округлившийся живот. Кадры беременной звезды и ее бойфренда стали комментировать фанаты.

«Ура! Наконец-то!», «Значит это правда, а не слухи!», «Поздравляю! Вы заслуживаете такого счастья!», – пишут пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сколько бы ни говорили о том, что популярность Кейт Миддлтон, супруги принца Уильяма, будущего монарха Британии, сейчас на спаде, любое ее появление на публике обсуждается в СМИ не один день. А если она не появляется, то разговоров от этого меньше не становится.