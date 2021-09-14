Кейт Миддлтон нашлась: жива, здорова и не беременна

Кейт Миддлтон нашлась: жива, здорова и не беременна
Брат Кейт Джеймс Миддлтон пригласил королевскую чету на свою свадьбу. Фото: скрин страницы брата Миддлтон

Сколько бы ни говорили о том, что популярность Кейт Миддлтон, супруги принца Уильяма, будущего монарха Британии, сейчас на спаде, любое ее появление на публике обсуждается в СМИ не один день. А если она не появляется, то разговоров от этого меньше не становится.

В британских СМИ и соцсетях в конце прошлой недели активно обсуждалось, куда же пропала жена будущего монарха. Новостей от герцогов Кембриджских не было уже несколько дней. Такое отсутствие моментально породило массу домыслов и слухов. Болезнь, депрессия, четвертая беременность – такие предположения были самыми популярными.

Но причина оказалась иной. Брат Кейт Джеймс Миддлтон пригласил королевскую чету на свою свадьбу. О церемонии, состоявшейся 11сентября, сообщил в своем инстаграм сам Джеймс Миддлтон.

Предложение руки и сердца своей избраннице Ализе Тевенет Джеймс сделал еще два года назад. Но из-за коронавирусных ограничений событие случилось только сейчас.

Официального сообщения о свадьбе, равно как и фотографий, пока нет. Событие держалось в строжайшем секрете для того, чтобы его могли посетить высокопоставленные гости. Именно поэтому Уильям и Кейт смогли спокойно улететь во Францию, откуда родом невеста и где было организовано семейное торжество.

Джеймс Уильям Миддлтон — британский бизнесмен и общественный деятель, младший и единственный брат герцогини Кембриджской. Занимаясь благотворительными проектами, он не афиширует свое родство с королевской семьей, в его соцсетях и интервью практически не появляются упоминания сестры и ее супруга.

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