Президент Белоруссии Лукашенко назвал Бога белорусом

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что считает Бога белорусом.

Глава Белоруссии в разговоре с российским телеведущим Владимиром Соловьевым сообщил, что считает, что Бог по национальности белорус. Интервью доступно на YouTube-канале «Соловьев Live».

Во время беседы Владимир Соловьев задал Лукашенко вопрос.

«То есть Бог сегодня — белорус?».

С этим Лукашенко согласился и отметил, что сегодня Господь довольно активно поддерживает руководство республики.

«Да и не только сегодня. Он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку, вот еще кое-когда помогает», — уверял президент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Лукашенко похвалил Александра Беглова после большого заказа на троллейбусы.