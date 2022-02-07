Президент Белоруссии Лукашенко назвал Бога белорусом

Президент Белоруссии Лукашенко назвал Бога белорусом
Александр Лукашенко. Фото: www.kremlin.ru

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что считает Бога белорусом.

Глава Белоруссии в разговоре с российским телеведущим Владимиром Соловьевым сообщил, что считает, что Бог по национальности белорус. Интервью доступно на YouTube-канале «Соловьев Live».

Во время беседы Владимир Соловьев задал Лукашенко вопрос.

«То есть Бог сегодня — белорус?».

С этим Лукашенко согласился и отметил, что сегодня Господь довольно активно поддерживает руководство республики.

«Да и не только сегодня. Он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку, вот еще кое-когда помогает», — уверял президент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Лукашенко похвалил Александра Беглова после большого заказа на троллейбусы.

александр лукашенко белоруссия владимир соловьев


 

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