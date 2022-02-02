Отхватил комплимент: Лукашенко похвалил Беглова после большого заказа на троллейбусы

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Петербург не оставил равнодушным ни СМИ, ни горожан.

Отмечается, что сначала из бюджета Северной столицы деньги стали перетекать в Белоруссию как заказы на автобусы и троллейбусы, а затем Лукашенко рассыпался в комплиментах в адрес градоначальника Петербурга Александра Беглова.

Мойка78 писала, что лидер Белоруссии, приветствуя Беглова в Минске, похвалил его за то, как губернатор «серьезно привел город в порядок». И это несмотря на то, что петербуржцы с завидным постоянство критикуют губернатора из-за проблем с уборкой снега.

За спорами вокруг неожиданного заступничества Лукашенко почти потерялись слова самого Беглова о сотрудничестве Белоруссии и Петербурга в части поставок общественного транспорта.

По словам Беглова, город на Неве за деньги налогоплательщиков приобретет 97 новеньких белорусских троллейбусов. Выходит, последние получили большой заказ.

По данным информационно-аналитической системы «СБИС», Горэлектротранс объявил конкурс на поставку 97 троллейбусов стоимостью 3,3 млн рублей в декабре 2021 года. Контракт на поставку был подписал с компанией «Автотехкомплект».

На официальном сайте организации говорится, что она представляет интересы, в том числе, белорусских производителей троллейбусов «Белкоммунмаш» и автобусов «МАЗ».

Александр Беглов, встречаясь с Лукашенко отметил, что белорусские автобусы сегодня — это 21% подвижного состава города.

«Обсуждается поставка в Петербург новых моделей МАЗ», — заявил глава Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за Александра Беглова снег в Петербурге зэки убирать не будут.