За Беглова снег в Петербурге зэки убирать не будут

За Беглова снег в Петербурге зэки убирать не будут
Подчиненным Беглова придется самим расчищать город от снега. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Петербург, в отличие от Ленобласти, не будет привлекать к уборке снега заключенных. В Ленобласти решили ввести весьма неординарную практику и привлечь к уборке снега и наледи с дорог заключенных и бездомных.

В Северной столице такое решение точно не сработает, поэтому властям придется подумать, как бы устроить ситуацию так, чтобы петербуржцы дожили до весеннего потепления с целыми руками и ногами. О новой рабочей силе, помогающей в расчистке пригорода от снега.

Чистить улицы в Ленобласти теперь будут подопечные благотворительного фонда «Бетель-Милосердие», где находятся люди, которые имели в прошлом проблемы с алкоголем и наркотиками. Кроме того, в зимней уборке будут помогать бездомные. За работу новым помощникам положено денежное вознаграждение.

В Санкт-Петербурге заключенных в помощь губернатору Александру Беглову к уборке снега привлекать пока вроде не собираются. Это подтвердили в пресс-службе УФСИН, сообщает «Мойка78».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге начинается очередной рабочий день вместе с характерными для зимы осадками в виде небольшого снега и наледью, которая скрыта за слоем снежного наката.

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