Пенсионная реформа провалилась: какие предложения есть у депутатов

«Единая Россия» выступила с инициативой по увеличению накопительной части пенсии. Такое заявление было сделано единоросами в середине января. Предложение содержит пункты об отмене налогов с пенсионных выплат, а также страховании и софинансировании за счет государственных денег.

Почти одновременно с «Единой Россией» про пенсионную реформу заговорили и в «Партии Роста». Бывшая глава Минтруда Оксана Дмитриева выступила с развернутым комментарием о провале пенсионной реформы и предложила ряд мер для увеличения пенсий гражданам России.

В первую очередь, Дмитриева предлагает вернуть гражданам деньги, которые перечислялись в НПФ и УК в течение 12 лет. За это время было накоплено более 5 трлн рублей, которые формировали накопительную часть будущей пенсии. Фактически же получилось, что 6% из суммы отчислений оседали в НПФ и УК, а граждане получают выплаты, равные их взносам.

Дмитриева отметила, что лишь 107 тысяч россиян получают повышенные пенсии с ощутимой накопительной частью. Большинство же, по сути, обеспечило НПФ беспроцентный кредит. Особо пострадали от пенсионной реформы люди младше 1967 года рождения. Часть негосударственных пенсионных фондов обанкротилась, какие-то и вовсе исчезли, а суммы накоплений не увеличились из-за инфляции.

Поскольку отдавать деньги НПФ не хотят и всеми способами продвигают идею продления накопительной пенсии, Дмитриева предложила свой вариант. По мнению депутата, людям нужно дать выбор: продолжать перечислять деньги в накопительную часть пенсии или перевести их в страховую часть. Соответствующий законопроект Оксана Дмитриева готова разработать в ближайшее время.

«Партия Роста» предлагает отменить повышение пенсионного возраста. Поскольку продолжительность жизни сократилась, количество людей пенсионного возраста снизилось, а смертность увеличилась, никаких аргументов для увеличения возраста выхода на пенсию нет.

Но пока это только предложения депутатов «Партии Роста». Точно ждет россиян индексация в размере 8,6%, для пенсионеров из сельской местности сохранятся надбавки при смене места жительства на город. Работающих граждан пенсионного возраста ждет прибавка в 315 р, а если пенсионер обанкротится, его пенсия удерживаться не будет.

Страховую часть пенсии в 2022 году можно оформить, если есть стаж и собрано нужное количество пенсионных коэффициентов. Оформлять страховую пенсию могут женщины от 56,5 лет и мужчины старше 61,5 года. Если пенсионных коэффициентов не хватает, гражданину дается 5 лет на возможность их дозаработать. Или назначают социальную пенсию.