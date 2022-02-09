Пенсионная реформа провалилась: какие предложения есть у депутатов

Пенсионная реформа провалилась: какие предложения есть у депутатов
Бывшая глава Минтруда выступила с развернутым комментарием о провале пенсионной реформы. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

«Единая Россия» выступила с инициативой по увеличению накопительной части пенсии. Такое заявление было сделано единоросами в середине января. Предложение содержит пункты об отмене налогов с пенсионных выплат, а также страховании и софинансировании за счет государственных денег.

Почти одновременно с «Единой Россией» про пенсионную реформу заговорили и в «Партии Роста». Бывшая глава Минтруда Оксана Дмитриева выступила с развернутым комментарием о провале пенсионной реформы и предложила ряд мер для увеличения пенсий гражданам России.

В первую очередь, Дмитриева предлагает вернуть гражданам деньги, которые перечислялись в НПФ и УК в течение 12 лет. За это время было накоплено более 5 трлн рублей, которые формировали накопительную часть будущей пенсии. Фактически же получилось, что 6% из суммы отчислений оседали в НПФ и УК, а граждане получают выплаты, равные их взносам.

Дмитриева отметила, что лишь 107 тысяч россиян получают повышенные пенсии с ощутимой накопительной частью. Большинство же, по сути, обеспечило НПФ беспроцентный кредит. Особо пострадали от пенсионной реформы люди младше 1967 года рождения. Часть негосударственных пенсионных фондов обанкротилась, какие-то и вовсе исчезли, а суммы накоплений не увеличились из-за инфляции.

Поскольку отдавать деньги НПФ не хотят и всеми способами продвигают идею продления накопительной пенсии, Дмитриева предложила свой вариант. По мнению депутата, людям нужно дать выбор: продолжать перечислять деньги в накопительную часть пенсии или перевести их в страховую часть. Соответствующий законопроект Оксана Дмитриева готова разработать в ближайшее время.

«Партия Роста» предлагает отменить повышение пенсионного возраста. Поскольку продолжительность жизни сократилась, количество людей пенсионного возраста снизилось, а смертность увеличилась, никаких аргументов для увеличения возраста выхода на пенсию нет.

Но пока это только предложения депутатов «Партии Роста». Точно ждет россиян индексация в размере 8,6%, для пенсионеров из сельской местности сохранятся надбавки при смене места жительства на город. Работающих граждан пенсионного возраста ждет прибавка в 315 р, а если пенсионер обанкротится, его пенсия удерживаться не будет.

Страховую часть пенсии в 2022 году можно оформить, если есть стаж и собрано нужное количество пенсионных коэффициентов. Оформлять страховую пенсию могут женщины от 56,5 лет и мужчины старше 61,5 года. Если пенсионных коэффициентов не хватает, гражданину дается 5 лет на возможность их дозаработать. Или назначают социальную пенсию.

единая россия минтруда партия роста пенсии пенсионеры пенсионная реформа пфр


 

Новости партнеров
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
Как лечиться от «омикрона» дома: врачи посоветовали, что принимать
Как лечиться от «омикрона» дома: врачи посоветовали, что принимать
Год будет сложным: тибетские монахи сделали прогноз для России
Год будет сложным: тибетские монахи сделали прогноз для России
Скончалась итальянская актриса Моника Витти
Скончалась итальянская актриса Моника Витти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пенсионная реформа провалилась: какие предложения есть у депутатов
Россиян предупредили об изменении правил получения пенсии умершего супруга
После «омикрона» прогонять сон с помощью кофе эксперты не рекомендуют
Депутаты ЗакСобрания попросили Мурашко проконтролировать цены на ПЦР-тесты
Семьи, имеющие временную прописку в Петербурге, смогут рассчитывать на ...
Рядом с трупом в деревне Каменка нашли молоток и топор, подозреваемый в ...
Норвежские ученые раскрыли секрет, кто и как может увеличить свою жизнь на 10 лет
Россиян предупредили об ампутации конечностей после COVID