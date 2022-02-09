Почему нельзя выкидывать чеки

Магазинные чеки не стоит оставлять на кассе или выкидывать сразу после покупки. Эта «бумажка» является гарантией прав потребителя, защитой его законных претензий. Александра Касаткина рассказала, почему не стоит забывать чек в магазине.
Чек – это документ, подтверждающий покупку, подтверждение сделки между магазином и покупателем. Правда, вернуть или обменять товар можно и без чека, закон «О защите прав потребителя» позволяет оформить процесс возврата без подтверждения покупки чеком. Но процедура продлится долго, ведь магазину придется поднимать всю историю банковских операций и отслеживать транзакции, подтверждающие покупку.
Покупки в магазинах, подтверждаемые чеками, — это повседневные операции, которые не таят в себе скрытых угроз. Там спорные ситуации решаются довольно просто. Единственное осложнение – увеличение сроков разбирательств. Сложнее обстоит дело с чеками из банкоматов. К ним стоит относиться с особым вниманием.
Дело в том, что чеки, выдаваемые банкоматами, содержат персональные данные пользователей. Это могут быть последние цифры банковской карты, номер телефона, к которому привязан счет. Мошенникам достаточно этих данных, чтобы провести незаконные списания или взломать счет, сообщает «Прайм».
Поэтому при снятии денег в банкомате или при проведении любых других операций, важно брать чек с собой или вообще отказаться от печати чека. Выкидывать чек в урну у банкомата правоохранители тоже не рекомендуют.
В случае, если попались фальшивые банкноты, чек из банкомата станет свидетельством в пользу невиновности гражданина. А вот если доказать транзакцию и получение фальшивки через банкомат не получится, у правоохранительных органов могут возникнуть вопросы. Дойти может и до уголовной ответственности за подделку денег.
Возместить ущерб и вернуть деньги, обменяв фальшивки на оригинальные банкноты, без чека невозможно.