От «Черной речки» до станции «Ручьи» с 15 июля начнет ходит автобус № 250

От &#171;Черной речки&#187; до станции &#171;Ручьи&#187; с 15 июля начнет ходит автобус № 250
От "Черной речки" до станции "Ручьи" с 15 июля начнет ходит автобус № 250. Фото: Комитет по транспорту

В середине июля на маршрут от станции метро Черная речка» до железнодорожной станции Ручьи через метро «Площадь Мужества» начнет ходить новый автобус №250.

Новая транспорт будет доступен петербуржцам с 15 июля. С открытием маршрута появятся новые транспортные связи, отмечают в пресс-службе Комитета по транспорту. Новые автобусы станут частичной заменой закрываемой маршрутки К-131.

Сообщается, что трасса пройдет по участку улицы Верности, а именно от улицы Карпинского до улицы Бутлерова, где общественный транспорт вообще не ходил. Также еще одним плюсом является то, что на автобусах № 250 можно будет без пересадок добраться с улицы Бутлерова до площади Мужества и до Чёрной речки.

Автобус маршрута № 250 сможет вместить в себя до 50 пассажиров. Транспорт будет ходить от остановок каждые 10-12 минут в часы пиковых нагрузок и 15-18 минут в обычное время. В выходные пассажиры будут ждать автобусы на остановках каждые 15-20 минут.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что весной этого года в Санкт-Петербурге произойдет замена транспорта на маршруте, соединяющем станцию метро «Гражданский проспект» и торговый комплекс «МЕГА Парнас».

автобус Городской комитет по транспорту ленобласть ручьи черная речка


 

Новости партнеров
«Постомикронный» синдром: от потери голоса до сосудистого спазма
«Постомикронный» синдром: от потери голоса до сосудистого спазма
«Зловонное дыхание пустоты»: Стас Пьеха оправдался за отказ от встреч с бабушкой Эдитой
«Зловонное дыхание пустоты»: Стас Пьеха оправдался за отказ от встреч с бабушкой Эдитой
"Уханьская тоска": Стас Пьеха рассказал, почему забыл дорогу к дому знаменитой бабушки
Два дня на подготовку: первые симптомы «омикрона» появляются очень быстро
Два дня на подготовку: первые симптомы «омикрона» появляются очень быстро
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
От «Черной речки» до станции «Ручьи» с 15 июля начнет ...
Глыба льда свалилась на детскую коляску в Луге: СК начал доследственную проверку
В Красносельском районе начальник отдела закупок могу получить взятку от ...
Компания Илона Маска из-за магнитной бури потеряла 40 спутников Starlink
Жириновский попал в больницу в тяжелом состоянии с COVID-19
Рестораны и кафе Петербурга потеряли 70% посетителей после введения QR-кодов
Почему нельзя выкидывать чеки
На Литейном проспекте рабочий сорвался с крыши во время чистки снега