От «Черной речки» до станции «Ручьи» с 15 июля начнет ходит автобус № 250

От "Черной речки" до станции "Ручьи" с 15 июля начнет ходит автобус № 250. Фото: Комитет по транспорту

От "Черной речки" до станции "Ручьи" с 15 июля начнет ходит автобус № 250. Фото: Комитет по транспорту

В середине июля на маршрут от станции метро Черная речка» до железнодорожной станции Ручьи через метро «Площадь Мужества» начнет ходить новый автобус №250.

Новая транспорт будет доступен петербуржцам с 15 июля. С открытием маршрута появятся новые транспортные связи, отмечают в пресс-службе Комитета по транспорту. Новые автобусы станут частичной заменой закрываемой маршрутки К-131.

Сообщается, что трасса пройдет по участку улицы Верности, а именно от улицы Карпинского до улицы Бутлерова, где общественный транспорт вообще не ходил. Также еще одним плюсом является то, что на автобусах № 250 можно будет без пересадок добраться с улицы Бутлерова до площади Мужества и до Чёрной речки.

Автобус маршрута № 250 сможет вместить в себя до 50 пассажиров. Транспорт будет ходить от остановок каждые 10-12 минут в часы пиковых нагрузок и 15-18 минут в обычное время. В выходные пассажиры будут ждать автобусы на остановках каждые 15-20 минут.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что весной этого года в Санкт-Петербурге произойдет замена транспорта на маршруте, соединяющем станцию метро «Гражданский проспект» и торговый комплекс «МЕГА Парнас».