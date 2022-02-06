С 1 апреля автобус №247 в Петербурге заменит маршрутку К-2 МЕГА

С 1 апреля автобус №247 в Петербурге заменит маршрутку К-2 МЕГА. Фото: Комитет по транспорту

С 1 апреля автобус №247 в Петербурге заменит маршрутку К-2 МЕГА. Фото: Комитет по транспорту

Весной 2022 года в Санкт-Петербурге произойдет замена транспорта на маршруте, соединяющем станцию метро «Гражданский проспект» и торговый комплекс «МЕГА Парнас».

Уже с 1 апреля новый маршрут №247 станет заменой маршрутки К-2 МЕГА, которая перестанет ходить в тот же день когда на трассу выйдет новый автобус. Об этом сообщает пресс-служба «Комитета по транспорту».

Автобусы смогут вмещать в себя от 80 человек. Транспорт будет ходить с интервалом 15-17 минут по будням и выходным с 9:00 утра до 22:35 вечера.

Новый маршрут станет удобен для тех, кому необходимо добраться от метро «Гражданский проспект» до торгового комплекса «МЕГА Парнас» и в те точки, которые расположены по пути.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что коммерческая маршрутка К-246 в июле получит полноценный аналог в виде нового автобуса № 246. Петербуржцам, пользующимся этим маршрутом, будет предоставлены более комфортные условия.