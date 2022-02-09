Девушка добилась компенсации от петербургского вуза за насилие в туалете общежития

Мужчина, который совершил насильственные действия сексуального характера, прошел через вахту в общежитии без каких-либо проблем.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов, потерпевшая подала иск к Санкт-Петербургскому государственному архитектурно-строительному университету (СПбГАСУ). Она хотела, чтобы был признан факт нарушения личных неимущественных прав, а также взыскана компенсация морального вреда в 1,5 млн рублей.

По словам пострадавшей, в связи с ненадлежащим оказанием ответчиком услуг по договору найма жилого помещения в студенческом общежитии, она получила вред здоровью. Это подтверждается приговором суда от 7 июня 2019 года.

Все случилось 27 декабря 2018 года в туалете на третьем этаже общежития вуза. Мужчина был лишен свободы сроком на три года. Кроме этого, он заплатил 500 тыс. рублей морального ущерба.

Суд взыскал с университета в пользу истца денежную компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей, а также штраф в размере 50 тыс. рублей.

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