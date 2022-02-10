Финансист озвучил справедливый курс евро

Финансист озвучил справедливый курс евро
Вирус серьезно ударил по экономике. Фото: Pixabay

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин считает, что сложившейся экономической ситуации справедливый курс евро должен быть на несколько рублей ниже текущего биржевого показателя в 85 руб.

«По нашим оценкам, для текущей ситуации условно справедливым мог бы считаться курс 77-81 рублей за евро», — приводит его слова Газета.Ru.

По его словам, справедливый курс евро и доллара считается по-разному. Справедливый курс доллара учитывает текущие цены на нефть. Что касается курса евро к рублю, то тут нужно брать во внимание еще и отношения в валютной паре евро-доллар. Периодически евро может проявлять силу на мировом валютном рынке и тогда можно заметить, как российская валюта укрепляется к американской и одновременно слабеет к евро и наоборот.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что цена биткоина на криптобирже Binance за несколько часов выросла на 5% и теперь стоит 34,5 тысячи долларов. Капитализация цифровой монеты увеличилась до 643 млрд долларов.

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