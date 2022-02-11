Врач-иммунолог рассказал о необычном последствии коронавируса

Врачи уверяют, что пока наиболее надежным средством спасения от коронавируса остается вакцинация. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Врачи уверяют, что пока наиболее надежным средством спасения от коронавируса остается вакцинация. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Коронавирусная инфекция может дать необычное осложнение: у людей, переболевших коронавирусом, повышается ломкость ногтей. Об этом порталу Ura.ru рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, этот признак не проявляется во время самой болезни, а появляется уже после перенесенной инфекции. Ломкость ногтей может продолжаться довольно долго.

Ногтевые пластины расслаиваются, ногти хуже и медленнее растут, становятся неровными и ломаются от любого воздействия. Компенсировать это можно специальными лечебными лаками и витаминами, но лучше проконсультироваться с врачом-специалистом.

Еще одним неприятным постковидным «сюрпризом» могут быть проблемы с волосами. Они тоже становятся ломкими, хрупкими, начинают выпадать. Эти неприятные симптомы могут наблюдаться в течение нескольких месяцев, а то и до полугода после болезни. Все это время люди отмечают крайне плохое состояние волос, которое сложно восстановить даже специальными шампунями.

Ранее врачи сообщали о том, что перенесенный коронавирус негативно влияет на свертываемость крови. Нарушения в кроветворной системе наблюдаются не только у людей пожилого возраста, но и у молодых граждан России. Среди пациентов среднего возраста все чаще стали попадаться диагнозы «инсульт» и «тромбоз», хотя раньше люди этого возраста в группу риска не входили.

Тяжесть перенесенного заболевание COVID-19 тоже никак не влияет на возможные осложнения. С жалобами на плохое состояние кожи обращаются даже те пациенты, кто перенес коронавирус в бессимптомной или легкой форме. Симптомы проявляются не сразу, это отдаленный побочный эффект.

Врачи уверяют, что пока наиболее надежным средством спасения от коронавируса остается вакцинация. Пока уровень иммунитета у россиян составляет около 64%, чего недостаточно для успешной борьбы с пандемией. Всего привиты двумя компонентами вакцины чуть больше 80 млн российских граждан.