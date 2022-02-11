Выявить штамм омикрон можно по необычному насморку

Новый штамм коронавирусной инфекции можно выявить по необычному насморку. Как рассказала врач-пульмонолог Наталья Есаулова, симптомы заболевания у омикрона отличаются от предыдущих штаммов коронавируса.

Штаммы прошлого года, например, дельта, диагностировались в том числе по симптоматике. Кашель, слабость, головная боль, повышенная температура были признаками заболевания коронавирусной инфекцией. Сейчас же эти симптомы практически не проявляются.

Как сообщает Ura.ru, при омикроне пациенты чаще жалуются на насморк, боль в горле и хриплость голоса. Потеря обоняния и искажение вкуса, характерные для коронавируса, при заболевании омикроном тоже проявляются редко или вообще отсутствуют.

Статистика по заболеваемости именно штаммом омикрон свидетельствует о том, что около 90% пациентов жалуются именно на насморк и боль в горле. Такие симптомы характерны, скорее, для сезонной простуды, а не для коронавируса. Именно поэтому важна своевременная диагностика заболевания. Вовремя поставленный диагноз поможет выбрать правильную тактику лечения, избежать осложнений и ухудшения состояния.

Выявить омикрон можно по необычному протеканию заболевания. Насморк длится намного дольше обычной ринореи при простуде. Пациенты также жалуются на сильный отек слизистой и головную боль, возникающую от заложенности носа. Именно длительный насморк с выматывающей головной болью и першение в горле стали самыми частыми жалобами людей при обращении к докторам.

При сезонных простудах насморк длится всего несколько дней, в то время как при омикроне заложенность носа и отеки могут длиться неделю, а то и больше 10 дней. Вылечить такой необычный насморк можно в составе комплексной терапии, которую назначает врач.

Большое количество жалоб от пациентов и сложность диагностики обусловлены тем, что у большинства людей уже выработан иммунитет к заболеванию. Омикрон же накладывается на уже выработанную иммунную систему, провоцируя новые, не характерные для предыдущих штаммов симптомы.