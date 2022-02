Признаки диабета можно выявить по стакану воды

Сахарный диабет – острая проблема во многих странах мира. Каждый год количество человек, у которых выявляют этот недуг, растет. Врачи-диетологи настоятельно рекомендуют сократить употребление сахара, заменить его на натуральные фрукты и мед. Хотя и эти продукты рекомендуется употреблять в ограниченном количестве.

В материале издания Eat This, Not That приведены данные наблюдений, на основании которых даны рекомендации. Публикация помогает следить за своим здоровьем дома и выявить некоторые проблемы на ранней стадии, когда болезнь успешно лечится. Из-за страха перед врачами и из-за сложной эпидемиологической обстановки люди редко проходят комплексные обследования. Доктора настоятельно рекомендуют не пренебрегать диспансеризациями и внимательно следить за здоровьем.

Для того, чтобы выявить первые симптомы сахарного диабета, достаточно простого стакана воды, сообщает издание Eat This, Not That. Дело в том, что снижение выработки инсулина приводит к изменению во вкусовом восприятии из-за накопившегося сахара. Если взять воду без вкуса и запаха и сделать глоток натощак, то никаких привкусов быть не должно. Если же вода приобретает сладковатый привкус, то стоит сдать анализы на сахар и обратиться к врачу.

Проводить домашнюю диагностику лучше натощак, это должен быть первый глоток воды. Жидкость заведомо не должна иметь ни вкуса, ни запаха. Минерализованные воды не подходят. Для проверки нужно сделать небольшой глоток, подержать воду во рту, перекатывая ее под нёбом, и лишь затем проглотить. При этом важно прислушаться к своим ощущениям и не спешить.

При употреблении обычных продуктов и напитков выявить слегка заметный сладковатый привкус практически невозможно. Человек привыкает к такому вкусу еды, он становится нормальным. А вот вода станет хорошим индикатором, ведь ее не улучшают приправами и не смешивают с другими продуктами.

Поводом для волнений должен стать и запах фруктов у привычных продуктов, не имеющих к плодам никакого отношения. Этот симптом указывает на острое осложнение диабета – кетоацидоза. Это диабетическое осложнение, по мнению американских врачей, потенциально опасно для жизни и указывает на диабет еще до того, как он будет выявлен и подтвержден докторами.