В Сланцевском районе ночью вспыхнул частный дом

В ночь на 12 февраля в Сланцевском районе Ленинградской области произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 01:30 мск. Местные жители заметили дым в деревне Савиновщина и вызвали экстренные службы.

На месте происшествия работали дежурные смены 145 и 146 пожарных частей противопожарной службы Ленобласти. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники.

Горел частный дом на общей площади 30 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 02:29 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в ангаре Адмиралтейского района, наконец, локализовали. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.