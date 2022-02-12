В Сланцевском районе ночью вспыхнул частный дом

В Сланцевском районе ночью вспыхнул частный дом
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 12 февраля в Сланцевском районе Ленинградской области произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 01:30 мск. Местные жители заметили дым в деревне Савиновщина и вызвали экстренные службы.

На месте происшествия работали дежурные смены 145 и 146 пожарных частей противопожарной службы Ленобласти. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники.

Горел частный дом на общей площади 30 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 02:29 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в ангаре Адмиралтейского района, наконец, локализовали. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

пожар происшествия Сланцевский район


 

Новости партнеров
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
Доктор Мясников дал советы по измерению артериального давления
Доктор Мясников дал советы по измерению артериального давления
Петербургский метрополитен призвал жителей остаться дома
Петербургский метрополитен призвал жителей остаться дома
Год будет сложным: тибетские монахи сделали прогноз для России
Год будет сложным: тибетские монахи сделали прогноз для России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Сланцевском районе ночью вспыхнул частный дом
Срок рассмотрения заявлений на получение гражданства России могут сократить
Экономический союз призвал Минздрав Австрии признать вакцину «Спутник ...
Канделаки прокомментировала допинг-скандал вокруг Валиевой
Жителей Ленобласти предупредили о сильном ветре
В Петербурге завели уголовное дело после гибели ребенка под поездом
Врачи объяснили, почему нужно спать только в полной темноте
Эксперт рассказал, стоит ли сейчас продавать доллар