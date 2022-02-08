Пожар в ангаре Адмиралтейского района, наконец, локализовали

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

8 февраля, во вторник, как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по городу, стало известно о пожаре в Адмиралтейском районе Петербурга. В 12:16 очевидцы огня вызвали МЧСников. В тушении возгорания принимали участие 32 спасателя на 7 единицах техники. Пожар проливали по повышенному рангу.

Оказалось, что огонь охватил ангар по улице Степана Разина в доме 8А. В здании размером 15х30 метров происходило горение на площади 150″квадратов».

В 12:42 был подан дополнительный номер 1-БИС. Однако почти через час после известия о пожаре, возгорание удалось локализовать, к 13:07. По всей видимости, пострадавших в ЧП нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в Кировском районе унес жизнь одного человека.