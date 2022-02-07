Пожар в Кировском районе унес жизнь одного человека

Пожар в Кировском районе унес жизнь одного человека
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В понедельник, 7 февраля, в Кировском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 17:52 мск.

На проспекте Народного Ополчения, 141, в однокомнатной квартире, в комнате площадью 12 квадратных метров, происходило горение обстановки на площади 4 квадратных метра.

Справиться с огнем удалось в 18:37 мск. На месте происшествия обнаружили погибшую женщину, сообщили в ГУ МЧС по городу. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 11 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что были слышны взрывы: 30 спасателей тушили автомастерскую на Гранитной.

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