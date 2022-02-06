Были слышны взрывы: 30 спасателей тушили автомастерскую на Гранитной

Пожар случился на Гранитной улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Пожар случился на Гранитной улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил автомастерскую.

Возгорание случилось в ночь на понедельник, 7 февраля, по адресу: Гранитная улица, дом 51. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 00:47. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в одноэтажном здании размером 40х45 метров горела обстановка на площади 50 квадратных метров.

В 02:02 пожар локализован. К ликвидации огня привлекалось от МЧС: 6 единиц техники и 30 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

«На Гранитной 51. Что то горит, слышно было пару взрывов», — написали очевидцы в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга огонь охватил двухэтажный хостел. По словам очевидцев, возгорание началось из-за зарядки для телефона.