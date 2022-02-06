Двухэтажный хостел полыхает в Приморском районе

Двухэтажный хостел полыхает в Приморском районе
Огонь охватил двухэтажное здание. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Приморском районе Петербурга двухэтажный хостел. По словам очевидцев, возгорание началось из-за зарядки для телефона.

Возгорание случилось воскресным вечером, 6 февраля, по адресу: 2-я Семеновская улица , дом 17. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 21:00. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, двухэтажный дом размером 15х15 горит по всей площади.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», над здание поднялось «адское» пламя и большой столб дыма.

«600 квадратных метров сейчас активно тушат», — написала подписчица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожарные спасли 15 человек во время квартирного пожара в Гатчинском районе. На месте происшествия работали 16 человек. В тушении пламени были задействованы 4 единицы спецтехники.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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