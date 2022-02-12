Противник QR-кодов угрожал взорвать здания правительства в Петербурге

В главное управление МЧС поступило сообщение с угрозами взрыва зданий правительства в Санкт-Петербурге.

Как стало известно, неизвестный угрожал взрывом здания Смольного и Законодательного собрания Северной столицы. При этом угрожавший требовал отменить QR-коды. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщение с угрозами поступило на почту ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В нем говорилось, что в правительстве города, по адресу Смольный проспект,1 и в Законодательном собрании на Исаакиевской площади,6 заложены бомбы. Если система QR-кодов не будет отменена, произойдет взрыв, заявлялось в сообщении.

После осмотра указанных мест спецслужбами опасных предметов найдено не было. Эвакуация людей не производилась. В настоящий момент решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 10 февраля школа № 547 Красносельского района Санкт-Петербурга была вынуждена провести эвакуацию детей и персонала из-за сообщения о минировании.