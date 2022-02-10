В Красносельском районе 547 школа подверглась нападкам лжеминера

В Красносельском районе 547 школа подверглась нападкам лжеминера
В Красносельском районе 547 школа подверглась нападкам лжеминера. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В четверг, 10 февраля, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 547 Красносельского района Санкт-Петербурга была вынуждена провести эвакуацию детей и персонала из-за сообщения о минировании.

Все произошло утром 10 февраля около 10:30-11:00 часов. На почту школы пришло анонимное письмо, в котором значились угрозы взрыва. Всех сотрудников и детей экстренно эвакуировали, передает очевидец.

Экстренные службы приехали на место очень быстро. Была произведена проверка, и после того, как ничего опасного обнаружено не было, мероприятия по поиску взрывчатых веществ и устройств прекратились.

С 11:30 школа уже работала в штатном режиме. Перед этим младшие классы попросили забрать детей по возможности домой, а старшеклассников отпустили, пишут в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга визит ребенка к стоматологу закончился травмой глаза.

дети красносельский район ленобласть минирование новости СПб эвакуация


 

Новости партнеров
Год будет сложным: тибетские монахи сделали прогноз для России
Год будет сложным: тибетские монахи сделали прогноз для России
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
Врач назвал первые симптомы
Врач назвал первые симптомы "стелс-омикрона"
Российские фигуристы остались без победы в короткой программе на Играх в Пекине
Российские фигуристы остались без победы в короткой программе на Играх в Пекине
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Красносельском районе 547 школа подверглась нападкам лжеминера
В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 21 644 человека
В России за сутки госпитализировали 19 446 человек с COVID
Петербургские музеи потеряли до 40% посетителей из-за ковид-ограничений для ...
Дернула головой: стоматолог в Петербурге едва не проткнул глаз пятилетней девочке
Спасатели потушили квартирный пожар на Пискаревском
«Я не верю! Нет»: российские спортсмены отреагировали на ...
Стало известно о состоянии Жириновского после госпитализации с коронавирусом