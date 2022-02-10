В Красносельском районе 547 школа подверглась нападкам лжеминера

В четверг, 10 февраля, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 547 Красносельского района Санкт-Петербурга была вынуждена провести эвакуацию детей и персонала из-за сообщения о минировании.

Все произошло утром 10 февраля около 10:30-11:00 часов. На почту школы пришло анонимное письмо, в котором значились угрозы взрыва. Всех сотрудников и детей экстренно эвакуировали, передает очевидец.

Экстренные службы приехали на место очень быстро. Была произведена проверка, и после того, как ничего опасного обнаружено не было, мероприятия по поиску взрывчатых веществ и устройств прекратились.

С 11:30 школа уже работала в штатном режиме. Перед этим младшие классы попросили забрать детей по возможности домой, а старшеклассников отпустили, пишут в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

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