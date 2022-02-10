Дернула головой: стоматолог в Петербурге едва не проткнул глаз пятилетней девочке

В Красносельском районе Петербурга визит ребенка к стоматологу закончился травмой глаза.

Инцидент произошел в стоматологической клинике. Во время осмотра девочка 5 лет дернула головой, в результате чего был задет глаз.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, о случившемся стало известно полиции.

Стражи порядка установили, что противоправных действий в отношении маленькой пациентки не совершалось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что годовалую девочку госпитализировали из-за отравления таблетками в квартире на Индустриальном. По предварительным данным, малышка съела неизвестное количество таблеток по недосмотру родителей. В итоге ее госпитализировали на скорой. Ребенка доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Семья девочки на учете в полиции не стоит.