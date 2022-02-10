Годовалую девочку госпитализировали из-за отравления таблетками в квартире на Индустриальном

В Красногвардейском районе Петербурга годовалая девочка попала в больницу с отравлением таблетками.

Инцидент произошел в квартире на Индустриальном проспекте. По предварительным данным, малышка съела неизвестное количество таблеток по недосмотру родителей. В итоге ее госпитализировали на скорой.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на свой источник, ребенок находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Семья отравившейся девочки на учете в полиции не стоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе семиклассница чем-то отравилась на прогулке и попала в больницу. Информировалось, что ребенок был госпитализирован с тяжелым отравлением. Ей резко стало плохо, после чего она потеряла сознание, была вызвана скорая помощь.