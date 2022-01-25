В Кировском районе семиклассница чем-то отравилась на прогулке и попала в больницу

В Кировском районе семиклассница чем-то отравилась на прогулке и попала в больницу. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Кировском районе семиклассница чем-то отравилась на прогулке и попала в больницу. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Тяжелое отравление было диагностировано у одной из школьниц в Кировском районе Петербурга.

Известно об инциденте стало в ночь с 24 на 25 января, около 00:28. Как стало извеcтно Gazeta.SPB, в 111 отделение полиции поступило сообщение из городской больницы города Шлиссельбурга. Информировалось, что ребенок был госпитализирован с тяжелым отравлением.

Девочка ходит в 7 класс, чем отравилась на данный момент неизвестно, но, предположительно, накануне она вернулась с прогулки около 22 часов вечера. После этого ей резко стало плохо, ребенок потерял сознание, и была вызвана скорая неотложная помощь.

Отмечается, что семья на учете в ПДН не состоит. В настоящий момент все детали произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 14-летняя девочка самостоятельно обратилась в полицию. По ее заявлению, отчим домогается до нее сексуально и морально.