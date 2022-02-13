Россиянам с Байконура выдадут сертификаты на переселение в РФ

Проживающие в Байконуре россияне, желающие переехать из Казахстана, смогут получить сертификаты на покупку жилья в России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Власти России подготовили 600 сертификатов для россиян, живущих в Байконуре. Этого количества должно хватить на всех желающих перебраться в РФ.

По словам собеседника агентства, в очереди на отселение сейчас стоит 598 семей, в которых почти 1,4 тысячи человек. То есть сертификаты должны выдать практически всем, кто желает переехать.

Благодаря сертификату один человек сможет получить в среднем 1,3 миллиона рублей. На покупку жилья в России этого может не хватить, поэтому придется взять ипотеку, либо воспользоваться ранее накопленными средствами, при их наличии.

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