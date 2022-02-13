Уголовный розыск задержал двух членов «боевого крыла» криминальной группировки из 90-х

В Петербурге сотрудники уголовного розыска нашли причастных к серии «заказных» убийств, совершенных в конце девяностых – начале нулевых.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД, в Петербурге задержан 56-летний Алексей С., а в Новгородской области — 53-летний Андрей Ч. В 90-е оба были членами ликвидационной команды одной из крупнейших криминальных групп города.

Правоохранители установили их причастность к нескольким убийствам по заказу. Так, 10 декабря 1996 года во дворе дома на Социалистической улице был расстрелян автомобиль «Джип Гранд Чероки». В машине находились двое мужчин из криминальных кругов, они отделались ранениями. По версии полиции, в автомобиль стрелял Андрей Ч.

14 октября 1997 года во дворе на Московском проспекте снайпер застрелил из карабина представителя криминального мира, который находился в своем «Мерседесе-500». Сыщики считают, что организатором убийства был Алексей Ч.

30 декабря 1997 года в кафе на проспекте Энергетиков был застрелен бригадир одной из криминальных группировок. По версии полиции, убийство организовал Алексей С., а исполнителем был Андрей Ч.

19 мая 1999 года на автотрассе «Санкт-Петербург — Одесса» на Украине была зарезана 23-летняя Инна Параева, которая вышла из группировки, где были Алексей и Андрей, а затем решила порвать с криминалом и уехала на родину. В убийстве, совершенном для устранения свидетеля, подозревают Андрея Ч.

21 сентября 2001 года снайпер застрелил бизнесмена, находившегося в своем «Опере Фронтера» на Пионерской улице. Как считают сыщики, Алексей С. организовал его убийство для захвата бизнеса.

Выяснилось, что Алексей С. спустя 20 лет нигде не работает и живет на сбережения. А Андрей Ч. трудится рабочим на комбинате стройматериалов.

Кроме того, полиция установила киллера, застрелившего двух жертв, — он умер еще в 2006 году. Также установлено, кто заказал все эти преступления.

Как сообщает ГСУ СК по Петербургу, одному из задержанных предъявлено обвинение в заказном убийстве, совершенному группой лиц по предварительному сговору (п.п. «ж,з» ч.2 ст. 105 УК РФ). Каждому избрана мера пресечения.

Расследование продолжается.

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