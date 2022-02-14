Лидер КПРФ Зюганов 14 февраля не сможет принять участие в Совете Думы о признании ЛНР и ДНР

Лидер КПРФ Зюганов 14 февраля не сможет принять участие в Совете Думы о признании ЛНР и ДНР. Фото: kprf.ru

Лидер КПРФ Зюганов 14 февраля не сможет принять участие в Совете Думы о признании ЛНР и ДНР. Фото: kprf.ru

Сегодня, 14 февраля, состоится совет Думы, где будут рассмотрены обращения к президенту России Владимиру Путину о признании независимости ЛНР и ДНР, но лидер КПРФ Геннадий Зюганов не сможет присутствовать на собрании из-за болезни.

Зюганов заявил о невозможности присутствия на совете Думы и подчеркнул, что очень ждет результатов собрания. Об этом пишут РИА Новости.

До этого от стало известно от ЦК КПРФ Сергея Обухова, что Зюганов находится в больнице ЦКБ с симптомами ОРВИ, при этом признаков поражения легких не обнаружено. В результате политик принял решение пройти 2-3-дневную профилактику по предписанию специалистов. Заболел лидер партии в минувшую пятницу.

На заседании 14 февраля совет Думы планирует обсудить проект постановления об обращении к президенту РФ. Есть вероятность, что его отправят в МИД РФ и другие правительственные структуры для получения отзывов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что председатель Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов лег в больницу в пятницу.