Лидер КПРФ Геннадий Зюганов госпитализирован

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов госпитализирован
Геннадий Зюганов в больнице. Фото: https://vk.com/gennadiy_zyuganov

Стало известно, что председатель Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов лег в больницу.

Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко сообщил, что Геннадий Зюганов всего лишь пару дней будет находиться в стенах медицинского учреждения, передает «Интерфакс». Это необходимо для профилактических мероприятий.

Отмечается, что такое решение принял сам Зюганов в связи со сложной эпидемиологической ситуации в России, а также из-за операций, случившихся в жизни лидера КПРФ за последние несколько лет.

Также Ющенко отметил, что профессия Зюганова подразумевает встречи с большим количеством людей. Последнее время у политика фиксировались симптомы простудного заболевания. Так, чтобы не рисковать, политический деятель решил лечь в больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Минздраве РФ заявили, что Жириновского госпитализировали с COVID еще 2 февраля.

геннадий зюганов госпитализация москва


 

Новости партнеров
Маньяк Тен получил пожизненный срок за убийство петербурженки 17-летней давности
Маньяк Тен получил пожизненный срок за убийство петербурженки 17-летней давности
Пассажиры метро в Петербурге заметили женщину в «кошачьей» шубе
Пассажиры метро в Петербурге заметили женщину в «кошачьей» шубе
Депутат Милонов предложил лишить работающих россиян льгот и пособий
Депутат Милонов предложил лишить работающих россиян льгот и пособий
Лама петербургского дацана рассказал о предстоящем годе
Лама петербургского дацана рассказал о предстоящем годе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов госпитализирован
Следователи Ленобласти начали проверку после стрельбы в ребенка в ...
ПФР автоматически назначит более выгодные пенсии для людей старше 80 лет
На глазах у родителей: под Петербургом электричка сбила ребенка
ПФР готов принимать заявления на выплату 14 тыс. рублей в феврале
Глава СК России Бастрыкин объяснил, почему мигранты агрессивны
Диетолог назвал два главных напитка для похудения
Под Гатчиной в лобовом столкновении двух Mitsubishi погибли водитель и пассажир