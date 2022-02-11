Лидер КПРФ Геннадий Зюганов госпитализирован

Стало известно, что председатель Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов лег в больницу.

Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко сообщил, что Геннадий Зюганов всего лишь пару дней будет находиться в стенах медицинского учреждения, передает «Интерфакс». Это необходимо для профилактических мероприятий.

Отмечается, что такое решение принял сам Зюганов в связи со сложной эпидемиологической ситуации в России, а также из-за операций, случившихся в жизни лидера КПРФ за последние несколько лет.

Также Ющенко отметил, что профессия Зюганова подразумевает встречи с большим количеством людей. Последнее время у политика фиксировались симптомы простудного заболевания. Так, чтобы не рисковать, политический деятель решил лечь в больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Минздраве РФ заявили, что Жириновского госпитализировали с COVID еще 2 февраля.