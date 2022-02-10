В Минздраве РФ заявили, что Жириновского госпитализировали с COVID еще 2 февраля

Оказалось, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский оказался в медицинском учреждении с диагностированным коронавирусом еще неделю назад.

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации объяснили, что политика положили в больницу с новой коронавирусной инфекцией неделю назад, 2 февраля, об этом передают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу министерства.

Ведомство уточнило, что Жириновский лег в больницу 2 февраля. У него выявили новый штамм коронавируса «омикрон».

«В связи с поступающими вопросами, пресс-служба Минздрава сообщает, что Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом COVID омикрон», — заявили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что госпитализированного с COVID-19 Владимира Жириновского подключили к ИВЛ.