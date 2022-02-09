Госпитализированного с COVID-19 Жириновского подключили к ИВЛ

Госпитализированного с COVID-19 Жириновского подключили к ИВЛ
Жириновский находится в тяжелом состоянии. Фото: сайт Президента России

Состояние госпитализированного с коронавирусом лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как тяжелое, ему потребовалась искусственная вентиляция легких.

По данным источников Ura.ru, врачи подключили заболевшего ковидом Владимира Жириновского к аппарату искусственной вентиляции легких.

Источник РБК, в свою очередь, сообщил о критическом состоянии депутата Госдумы. Лечащие врачи при этом никаких гарантий не дают. Протекание ковида у Жириновского осложняют сопутствующие заболевания.

75-летнего политика несколько дней назад доставили в Центральную клиническую больницу в столице. Ему диагностировали коронавирусную инфекцию.

В декабре депутат заявлял, что сделал уже восемь прививок коронавируса. В эфире радио «КП» он говорил, что не болеет именно из-за столь активной вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог объяснил, почему привитый 8 раз Жириновский заразился COVID-19.

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