Вирусолог объяснил, почему привитый 8 раз Жириновский заразился COVID-19

Вирусолог объяснил, почему привитый 8 раз Жириновский заразился COVID-19
Вирусолог объяснил, почему привитый 8 раз Жириновский заразился COVID-19. Фото: ldpr.ru

Председатель Либерально-демократической партии Владимир Жириновский, который сделал 8 прививок от коронавируса, все равно заболел и сегодня попал в больницу. Почему так произошло, объяснил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев.

По мнению Зверева, председатель Либерально-демократической партии просто усугубил свой иммунитет. Своим мнением эксперт поделился с «Ura.ru».

Специалист считает, что такие эксперименты над организмом раньше не проводились и очень опасны.

«Если речь идет о «Спутнике V», там уже живой аденовирус, там же тоже иммунитет образуется», — отметил Зверев.

Эксперт настоятельно не рекомендует никому повторять опыт Жириновского и часто ревакцинироваться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский госпитализирован в московскую больницу с диагностированным коронавирусом. В настоящем моменте председатель Либерально-демократической партии в тяжелом состоянии.

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