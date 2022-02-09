Жириновский попал в больницу в тяжелом состоянии с COVID-19

Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский госпитализирован в московскую больницу с диагностированным коронавирусом. Он в тяжелом состоянии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, 75-летнего политика несколько дней назад доставили в Центральную клиническую больницу в столице. Его состояние оценивается как тяжелое, он находится под наблюдением врачей.

В пресс-службе ЛДПР заявили агентству, что Жириновский продолжает работать и хорошо себя чувствует.

В декабре депутат заявлял, что сделал уже восемь прививок коронавируса. В эфире радио «КП» он говорил, что не болеет именно из-за столь активной вакцинации. Он отмечал, что если бы сделал четыре укола, то тогда его бы «где-то прихватило».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что перенесший COVID худрук «Современника» снова госпитализирован с тем же диагнозом.