Перенесший COVID худрук «Современника» снова госпитализирован с тем же диагнозом

Несмотря на то, что художественному руководителю театра «Современник» Виктору Рыжакову уже довелось на себе прочувствовать, что такое новая коронавирусная инфекция, мужчину вновь госпитализировали с тем же диагнозом.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Виктор Рыжаков попал в одно из столичных медицинский учреждений. Причиной госпитализации стал ковид. Интересно, что худрук «Современника» уже поборол COVID-19 в декабре 2021 года. При этом, в понедельник, 17 января, он вновь почувствовал слабость и боль в горле. Температура тела поднялась до 38,5 градусов.

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