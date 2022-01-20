Перенесший COVID худрук «Современника» снова госпитализирован с тем же диагнозом

Перенесший COVID худрук «Современника» снова госпитализирован с тем же диагнозом
Виктор Рыжаков. Фото: Центр имени Всеволода Мейерхольда

Несмотря на то, что художественному руководителю театра «Современник» Виктору Рыжакову уже довелось на себе прочувствовать, что такое новая коронавирусная инфекция, мужчину вновь госпитализировали с тем же диагнозом.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Виктор Рыжаков попал в одно из столичных медицинский учреждений. Причиной госпитализации стал ковид. Интересно, что худрук «Современника» уже поборол COVID-19 в декабре 2021 года. При этом, в понедельник, 17 января, он вновь почувствовал слабость и боль в горле. Температура тела поднялась до 38,5 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сын Леонида Куравлева рассказал о состоянии народного артиста РСФСР. На сегодняшний день артист чувствует себя лучше, врачи планируют его перевод из реанимации на следующей неделе.

виктор рыжаков госпитализация с коронавирусом коронавирус театр "современник"


 

Новости партнеров
Грабители великодушно оставили вдове Градского 50 тысяч рублей
Грабители великодушно оставили вдове Градского 50 тысяч рублей
Умер звезда сериалов «Кухня» и «Медиум»: что стало причиной смерти Ивана Рудакова
Умер звезда сериалов «Кухня» и «Медиум»: что стало причиной смерти Ивана Рудакова
Нокаутированный внуком Пугачевой Алексей Панин расплакался от бессилия: «Это просто хамство»
Нокаутированный внуком Пугачевой Алексей Панин расплакался от бессилия: «Это просто хамство»
Просмотры клипа Шнура о проблемах вывоза мусора в Петербурге близятся к миллиону
Просмотры клипа Шнура о проблемах вывоза мусора в Петербурге близятся к миллиону
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Перенесший COVID худрук «Современника» снова госпитализирован с тем же диагнозом
Врач раскрыл схему лечения при появлении симптомов омикрон-штамма
В Ленобласти обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением в голову
В Ленобласти грузовой поезд насмерть сбил 43-летнего мужчину
ВОЗ: ограничения на поездки между странами из-за COVID неэффективны
Всего 15% россиян никогда не брали кредит
Петербуржцы могут вернуть деньги за невывезенный мусор
Петербуржцы заплатили почти 100 тысяч за выгул собак без намордника