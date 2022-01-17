Сын Леонида Куравлева рассказал о состоянии народного артиста РСФСР

Сын Леонида Куравлева рассказал о состоянии народного артиста РСФСР
Сын Леонида Куравлева рассказал о состоянии народного артиста РСФСР. Фото: скриншот Youtube

На сегодняшний день актер Леонид Куравлев чувствует себя лучше, врачи планируют его перевод из реанимации на следующей неделе.

Сын Куравлева сообщил о состоянии артиста и уточнил, что его состояние улучшилось. Об этом сообщает ТАСС.

Немногим ранее сын артиста рассказывал, что врачи занимаются лечением 85-летнего Куравлева от пневмонии, при этом тесты на коронавирусную инфекцию были отрицательными.

В Союзе кинематографистов уточнили, что Куравлев проходит лечение в Городской клинической больнице №40 в Коммунарке под личным контролем главного врача Дениса Проценко.

Актер известен по таким киноработам как «Живет такой парень», «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию» и другим.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в возрасте 43 лет умер актер сериалов «Кухня» и «Медиум» Иван Рудаков. До этого был известно о тяжелом состоянии Рудакова, отмечалось, что он находится в реанимации.

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