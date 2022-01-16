На 44 году ушел из жизни актер сериала «Кухня» Иван Рудаков

На 44 году ушел из жизни актер сериала "Кухня" Иван Рудаков. Фото: Facebook/Алексей Рудаков

На 44 году ушел из жизни актер сериала "Кухня" Иван Рудаков. Фото: Facebook/Алексей Рудаков

В возрасте 43 лет умер актер известных в России сериалов «Кухня» и «Медиум» Иван Рудаков. До этого он находился в реанимации.

О тяжелом состоянии Рудакова уже сообщалось до этого, отмечалось, что он находится в реанимации. Сегодня, 16 января, стало известно, что актера не стало. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Facebook отца усопшего актера.

«Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет», — написали родители Рудакова в социальных сетях.

Накануне Алексей Рудаков заявил, что сына госпитализировали из-за проблем с сердцем и легкими, которые возникли после коронавируса. По словам отца, актер находился на ИВЛ в тяжелом состоянии, без сознания.

Иван Рудаков принял участие в более чем 40 фильмах и сериалах, среди которых «Ванечка», «Не отрекаются любя…», «Цыганочка с выходом», «Эйнштейн. Теория любви», «Алешкина любовь» и другие.

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