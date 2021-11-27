Ушёл из жизни актёр «Бандитского Петербурга» Виктор Терехов

На 87-ом году жизни скончался российский актер Виктор Терехов.

Зритель знает артиста по ролям в «Бндитском Петербурге» и «Улице разбитых фонарей». О его смерти стало известно после публикации на сайте «Кино-театр.ру».

Судьба Виктора Терехова была тесно связана с Петербургом. В 1960-х он пришел на «Ленфильм» и в Ленинградский театр киноактера.

У актера более чем 120 ролей. Его можно было увидеть в таких проектах, как «Распутин», «Мажор», «Донецкие шахтеры», «Звезда пленительного счастья», «Бастион», «Бандитский Петербург» и многих других.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что умер легендарный ленинградский футболист Герман Зонин. Бывший тренер «Зенита» умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщила пресс-служба РФС.