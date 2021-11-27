Ушёл из жизни актёр «Бандитского Петербурга» Виктор Терехов

Ушёл из жизни актёр «Бандитского Петербурга» Виктор Терехов
Виктор Терехов скончался. Фото: кадр из фильма

На 87-ом году жизни скончался российский актер Виктор Терехов.

Зритель знает артиста по ролям в «Бндитском Петербурге» и «Улице разбитых фонарей». О его смерти стало известно после публикации на сайте «Кино-театр.ру».

Судьба Виктора Терехова была тесно связана с Петербургом. В 1960-х он пришел на «Ленфильм» и в Ленинградский театр киноактера.

У актера более чем 120 ролей. Его можно было увидеть в таких проектах, как «Распутин», «Мажор», «Донецкие шахтеры», «Звезда пленительного счастья», «Бастион», «Бандитский Петербург» и многих других.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что умер легендарный ленинградский футболист Герман Зонин. Бывший тренер «Зенита» умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

актер Бандитский Петербург Виктор терехов новости СПб происшествие


 

Новости партнеров
Умер актер Михаил Зубов
Умер актер Михаил Зубов
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Гречка оказалась полезной против «плохого» холестерина
Гречка оказалась полезной против «плохого» холестерина
В Выборге пенсионерка в отчаянии якобы прооперировала себя сама, не дождавшись помощи врачей
В Выборге пенсионерка в отчаянии якобы прооперировала себя сама, не дождавшись помощи врачей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ушёл из жизни актёр «Бандитского Петербурга» Виктор Терехов
Супружеская пара в Петербурге обманывала пенсионеров: мошенники задержаны
Гинцбург назвал «преступлением» нежелание родителей вакцинировать детей от ...
Подростка и трех мужчин задержали за угон «Приоры» на Большой ...
Маршрутка попала в ДТП на Маршала Жукова
Молодого петербуржца задержали: в фольге он прятал более 116 грамм наркотиков
Гинцбург рассказал, когда начнут применять препарат от коронавируса из антител
В результате стрельбы в Нэшвилле погибли три человека