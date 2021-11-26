Умер легендарный ленинградский футболист Герман Зонин

Умер легендарный ленинградский футболист Герман Зонин
Зонин умер в возрасте 95 лет. Фото: РФС

Бывший тренер «Зенита» умер в возрасте 95 лет.

Сегодня, 26 ноября, стало известно о смерти легендарного футболиста и бывшего тренера «Зенита» Германа Зонина. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Точные причины смерти не называются. Напоминаем, что Зонин успел поиграть за ленинградские «Динамо» и «Трудовые резервы», занимая позиции защитника и полузащитника. Под его руководством в 1972 году луганская «Заря» победила в чемпионате по футболу СССР. Тогда же он провел три матча в должности главного тренера сборной страны.

В качестве тренера от работал в «Зените», СКА и «Динамо».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Валерий Карпин пересмотрел меню футболистов сборной, чем удивил Кирилла Набутова.

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