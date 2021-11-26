Валерий Карпин пересмотрел меню футболистов сборной, чем удивил Кирилла Набутова

Валерий Карпин пересмотрел меню футболистов сборной, чем удивил Кирилла Набутова
Валерий Карпин пересмотрел меню футболистов сборной, чем удивил Кирилла Набутова. Фото: www.niann.ru

Запрет на сахар в меню футболистов сборной, который ввел тренер Валерий Карпин, вызвал у журналиста Кирилла Набутова непонимание.

Журналист Кирилл Набутов был удивлен вмешательством главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина в меню спортсменов. Телеканал «Санкт-Петербург» узнал, что думает журналист по поводу запрета на сахар и жирную пищу.

«Мне немножко странно это было слышать, потому что во всех больших командах есть нутриционисты, которые следят за питанием и даже работают с поварами, которые готовят для команды. Мне несколько удивительно, что этим должен заниматься тренер», — отметил Набутов.

При этом журналист утверждает, что Карпин имеет собственное мнение по этому вопросу и истинную мотивацию такого решения может знать только он. Возможно, тренеру могло показаться, что диета для футболистов слишком вольная. Например, по словам Набутова, Карпин мог посмотреть и посчитать, у кого из футболистов есть лишний вес.Кирилл Набутов убежден, что Карпин должен иметь возможность делать то, что он считает нужным

Ранее gazeta.spb.ru писала, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин остается с командой. Он будет проводить тренировки в стыковых матчах за право выступать на ЧМ-22.

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