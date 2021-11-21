Карпин останется главным тренером сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что останется с командой и будет проводить тренировки в стыковых матчах за право выступать на ЧМ-22.
Карпин заявил об этом в эфире Youtube-канала «Коммент. Шоу».
«Вопрос закрыт положительно. Не знаю для кого, но положительно. Все окей, готовимся к стыкам», — сказал тренер национальной сборной.
Напомним, что сборная России уступила Хорватии в заключительном матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022. Единственный гол забил защитник Федор Кудряшов в свои ворота. Победа над хорватами позволила бы нашей команде получить прямую путевку в Катар.
Теперь команде Карпина придется продолжить борьбу за право выступать на ЧМ в стыковых матчах. Жеребьевка состоится 26 ноября, а сами встречи пройдут в марте 2022-го.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны все возможные соперники России в стыковых матчах ЧС-2022.