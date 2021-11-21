Карпин останется главным тренером сборной России по футболу

Карпин останется со сборной России на стыковые матчи. Фото: скриншот Instagram

Карпин останется со сборной России на стыковые матчи. Фото: скриншот Instagram

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что останется с командой и будет проводить тренировки в стыковых матчах за право выступать на ЧМ-22.

Карпин заявил об этом в эфире Youtube-канала «Коммент. Шоу».

«Вопрос закрыт положительно. Не знаю для кого, но положительно. Все окей, готовимся к стыкам», — сказал тренер национальной сборной.

Напомним, что сборная России уступила Хорватии в заключительном матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022. Единственный гол забил защитник Федор Кудряшов в свои ворота. Победа над хорватами позволила бы нашей команде получить прямую путевку в Катар.

Теперь команде Карпина придется продолжить борьбу за право выступать на ЧМ в стыковых матчах. Жеребьевка состоится 26 ноября, а сами встречи пройдут в марте 2022-го.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны все возможные соперники России в стыковых матчах ЧС-2022.