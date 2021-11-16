Стали известны все возможные соперники России в стыковых матчах ЧС-2022

В раунде плей-офф сборная РФ может встретиться с 10 командами. Фото: unsplash

В раунде плей-офф сборная РФ может встретиться с 10 командами. Фото: unsplash

Определились все возможные соперников сборной России по футболу в стыковых матчах отбора на чемпионат мира 2022 года.

Российские футболисты из-за проигрыша Хорватии (0:1) в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022 не смогли получить прямую путевку в Катар. Теперь команде Валерия Карпина предстоит продолжить борьбу за участие в ЧМ-2022 в стыковых матчах.

В раунде плей-офф сборная РФ может встретиться с командами Северной Македонии, Португалии, Швеции, Италии, Уэльса, Чехии, Шотландии, Польши, Австрии, Турции. Также будет играть сборная Украины, но Россия не сможет с ней встретиться из-за решения УЕФА.

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные — 28-29 марта. ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. В финал турнира квалифицировались сборные Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Англии, Дании и Нидерландов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный тренер сборной России по футболу может покинуть свой пост.