Главный тренер сборной России по футболу может покинуть свой пост

Главный тренер сборной России по футболу может покинуть свой пост
Главный тренер сборной России по футболу может покинуть свой пост. Фото: скриншот Instagram

После поражения сборной России в рамках отборочных игр Чемпионата мира-2022 года главный тренер команды Валерий Карпин заявил, что может покинуть команду в скором времени.

После проигрыша Хорватам российская сборная отправилась на стыковочные матч. В связи с проигрышем команды Валерий Карпин заявил, что может покинуть свой пост. Об этом он сообщил в «Коммент.Шоу» на YouTube-канале.

Главный тренер отметил, что хорошо было бы подольше потренировать игроков перед грядущими играми, но это невозможно. Также в Сплите, по мнению Карпина, в игре с Хорватами он не увидел всего отработанного на тренировках, что сильно его расстроило. Несмотря на автоматическое продление контракта сам тренер не уверен, что останется с командой. Он решил подумать над этим вопросом одну неделю.

«Неделя. Не знаю, мне надо отдохнуть, а потом спокойно проанализировать и подумать. Через неделю я скажу, что всё хорошо, а в декабре скажу нет, допустим», — отметил Валерий Карпин.

Больше всего тренера расстроило не поражение, а то, что не было попыток нормально играть. Стыковые матчи состоятся 24 и 29 марта 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Валерий Карпин заявил о сомнении в своих возможностях психологически подготовить футболистов к стыковым матчам, которые состоятся весной 2022 года.

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