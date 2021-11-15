Главный тренер сборной России по футболу может покинуть свой пост

После поражения сборной России в рамках отборочных игр Чемпионата мира-2022 года главный тренер команды Валерий Карпин заявил, что может покинуть команду в скором времени.

После проигрыша Хорватам российская сборная отправилась на стыковочные матч. В связи с проигрышем команды Валерий Карпин заявил, что может покинуть свой пост. Об этом он сообщил в «Коммент.Шоу» на YouTube-канале.

Главный тренер отметил, что хорошо было бы подольше потренировать игроков перед грядущими играми, но это невозможно. Также в Сплите, по мнению Карпина, в игре с Хорватами он не увидел всего отработанного на тренировках, что сильно его расстроило. Несмотря на автоматическое продление контракта сам тренер не уверен, что останется с командой. Он решил подумать над этим вопросом одну неделю.

«Неделя. Не знаю, мне надо отдохнуть, а потом спокойно проанализировать и подумать. Через неделю я скажу, что всё хорошо, а в декабре скажу нет, допустим», — отметил Валерий Карпин.

Больше всего тренера расстроило не поражение, а то, что не было попыток нормально играть. Стыковые матчи состоятся 24 и 29 марта 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Валерий Карпин заявил о сомнении в своих возможностях психологически подготовить футболистов к стыковым матчам, которые состоятся весной 2022 года.