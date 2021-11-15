Тренер сборной России считает, что переоценил способности команды в матче против Хорватии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил выступление команды в матче против Хорватов с не самой лучшей стороны. Он считает, что переоценил способности игроков.

Валерий Карпин считает, что в матче против Хорватии сборная России не играла по настоящему. Свои мысли о матче он рассказал в эфире «Коммент.Шоу» на YouTube-канале. Тренер утверждает, что его подопечные не искали варианты в атаке и никак не стремились двигать мяч.

«Лучше бы мы уступили 0:3, но при этом пытались играть в футбол», — отметил тренер.

Также Валерий Карпин заявил, что не уверен, сможет ли он психологически подготовить футболистов к стыковым матчам, которые состоятся весной 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что вина за поражение в матче с Хорватией лежит на нем. По его мнению, команде предстоит еще много работать во всех направлениях.